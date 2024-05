30 battute memorabili di Caro diario che vi faranno ringraziare Nanni Moretti

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il 20 maggio 1994 esce nei cinema francesidi, premiato in quell’anno al festival di Cannes con il Gran Premio alla regia. Il film, in Italia uscito nel novembre del 1993, è diviso in tre episodi, In Vespa, Isole e Medici. In ognuno di essi, l’autore si mette a nudo, proprio come se stesse leggendo ad alta voce il suo. Quello che vediamo, dunque, è il racconto acre di una società (quasi del tutto) alla deriva. Puntellato da un’ironia a tratti feroce, che diventa struggente quando racconta la malattia di. Ecco allora 30e dialoghi rimasti per sempre nella nostra memoria. In Vespa “D’estate a Roma i cinema sono tutti chiusi, oppure ci sono film come “Sesso amore e pastorizia”, “Desideri bestiali”, “Biancaneve e i sette ...