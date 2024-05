20 maggio 1973 | la volata scudetto tra Juventus e Milan

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 20 maggio 2024) Stagione 1972 – 73. Favoriti d’obbligo per lo, campione d’Italia uscente, e il, da due anni secondo in classifica finale, vincitore della Coppa Italia nel 1972. La Vecchia Signora si presentava con tre “novità”. La prima era quella del portiere. Premesso che la Juve dal Cagliari avrebbe voluto Albertosi e Riva (affare non andato in porto per l’assoluto diniego del secondo, il che portava anche all’impossibilità che si muovesse dalla Sardegna anche il primo), per “consolarsi” la stessa squadra torinese rispondeva con due colpi: il primo era quello di assumere come portiere Dino Zoff del Napoli in cambio di Carmignani e di 300 milioni di lire. L’altro era quello di prelevare Altafini, sempre dal Napoli, mentre l’ultimo era quello di poter recuperare Bettega già nell’estate del 1972, eventualità che nessuno o ...