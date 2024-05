Vokalfest | il festival della musica corale a Roma il 25 e 26 maggio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024)2024 La grande Festae a cappella acon: ANONIMA ARMONISTI, I SEI OTTAVI, SPRITZ FOR FIVE, CHORUS DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA E TANTI ALTRI Sabato 25 e Domenica 26Acquariono Piazza Manfredo Fanti, 47,Sabato 25 e domenica 26approda all’Acquariono una nuova edizione del, ilvoce econ l’esibizione di alcuni fra i migliori gruppi vocali die d’Italia, ideato da Dodo Versino. Organizzata in collaborazione con Do7 Factory, con il patrocinio di Feniarco e ARCL e con il ...