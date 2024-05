Uomini e donne - Brando e Raffaella si sono lasciati? L’indiscrezione

In questa stagione tv di Uomini e Donne il tronista Brando ha scelto Raffaella come sua fidanzata e i due stanno vivendo la loro storia d’amore fuori dal programma. Ma ora da parte del giovane è arrivata una comunicazione, che ha un po’ deluso ...

Isola dei Famosi 2024, Matilde Brandi riceve a sorpresa la proposta di matrimonio da Francesco Tafanelli: chi è lìimprenditore napoletano - Isola dei Famosi 2024, Matilde Brandi riceve a sorpresa la proposta di matrimonio da Francesco Tafanelli: chi è lìimprenditore napoletano - Momento di romanticismo a L'Isola dei Famosi 2024. Francesco Tafanelli vola in Honduras per riabbracciare la sua Matilde Brandi. Lui è l'uomo che ha rivoluzionato la vita ...

Matilde Brandi in lacrime, proposta di matrimonio in diretta: «Arrivato nel mio momento più buio». Chi è il compagno Francesco Tafanelli - Matilde Brandi in lacrime, proposta di matrimonio in diretta: «Arrivato nel mio momento più buio». Chi è il compagno Francesco Tafanelli - «Francesco è arrivato nel momento peggiore, quello più buio e in cui avevo perso la speranza». Lo aveva detto a Verissimo lo ha confermato in lacrime durante la ...

Domenica In, gli ospiti di oggi (19 maggio): dall'omaggio a Raffaella Carrà a Anthony Delon - Domenica In, gli ospiti di oggi (19 maggio): dall'omaggio a raffaella Carrà a Anthony Delon - Vediamo dunque le anticipazioni e chi saranno gli ospiti di oggi, domenica 19 maggio. Si partirà con un talk dedicato a raffaella Carrà che vedrà la partecipazione di Giancarlo Magalli, Enrica ...