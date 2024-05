Udinese - pari forse salvezza su rigore al 104? Illusione Empoli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024) L’con una vittoria si sarebbe salvata con una giornata d’anticipo sulla fine della Serie A. Invece contro l’va in svantaggio al 90’ suconcesso da Samardzic, che però compensa in parte segnando di nuovo dal dischetto addirittura al?: è 1-1. CAMBIO– L’vede i fantasmi ma esce dalla zona retrocessione al?. Dove c’è invece da solo l’, complice il Frosinone che vince a Monza. I toscani protestano molto nel primo tempo, dove vince la paura. Perché al 36? segnerebbe Youssef Maleh, con un gran sinistro sotto la traversa con Maduka Okoye immobile. Ma l’arbitro Marco Guida, richiamato dal VAR, segnala un fallo in attacco di M’Baye Niang su Thomas Kristensen in maniera più che discutibile, vedendo un tocco in ...