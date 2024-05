Terracina - esce di casa nonostante gli arresti domiciliari | manette per un 52enne

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 maggio 2024- Nella mattinata del 18 maggio c.a. in, in ottemperanza all’ordine di sostituzione della misura deglicon la custodia cautelare emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Roma, i Carabinieri del locale dipendente N.O.R. – aliquota Radiomobile, hanno tratto in arresto un uomo classe 72 residente a(LT), in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. L’arrestato, in data 09 maggio c.a., aveva violato gli obblighi degliallontanandosi dalla propria dimora. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso lacircondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo ...

Latina – Nel pomeriggio dell’ 8 maggio a Latina , i Carabinieri del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina , traevano in arresto un 50enne residente a Terracina (LT), in esecuzione della misura cautelare in carcere emessa ...

Terracina – Nella giornata dell’11 maggio, a Terracina , i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un uomo classe ’72 residente nella medesima località. L’uomo è stato deferito per evasione dagli arresti ...

Terracina – Questa mattina, i Carabinieri della N.O.R. – Aliquota Radiomobile di Terracina hanno tratto in arresto un uomo di 52 anni, residente nella stessa città, in ottemperanza all’ordine di sostituzione della misura degli arresti domiciliari ...

Terracina / Finisce in manette per violazione degli arresti domiciliari - terracina / Finisce in manette per violazione degli arresti domiciliari - terracina – Questa mattina, i Carabinieri della N.O.R. – Aliquota Radiomobile di terracina hanno tratto in arresto un uomo di 52 anni, residente nella stessa città, in ottemperanza all’ordine di sosti ...

Fuorigrotta, due rapine in poche ore a due distributori - Fuorigrotta, due rapine in poche ore a due distributori - NAPOLI – Ieri sera i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli sono intervenuti a via terracina 271 dove poco prima due persone a bordo di uno scooter, con volto coperto e armati di pistola avevano ...

Evade dai domiciliari, denunciato dai Carabinieri - Evade dai domiciliari, denunciato dai Carabinieri - Nei guai un 52enne residente a terracina: gli accertamenti dei militari hanno permesso di scoprire come l'uomo ha violato gli obblighi imposti dall'Autorità Giudiziaria ...