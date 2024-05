Samardzic al 104? risponde al vantaggio di Niang - Udinese-Empoli finisce 1-1|Primapagina

(Di domenica 19 maggio 2024) 2024-05-19 16:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:con un rigore trasformato da Lazaral minutoe le lacrime di Fazzini, che pochi minuti prima aveva steso Payer nell’area azzurra. Rigore per i bianconeri sull’1-0 per la squadra di Nicola, il centrocampista serbo pareggia e tiene ancora tutto aperto nella lotta salvezza. Con questo pareggio l’è ancora davanti all’ma con il gol dial 90? ha rischiato fino all’ultimo minuto della partita di essere scavalcata. Un rigore di qua e uno di là, la partita1-1 e lì dietro è ancora tutto da decidere; almeno pered, perché nella penultima giornata di ...

