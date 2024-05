Perché a volte c’è un lampo verde al tramonto e all’alba?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 19 maggio 2024) Il fenomeno delalQuando il sole scompare sotto l'orizzonte, fortunati osservatori possono incrociare un insolito, un fenomeno noto come "lampeggio" che appare brevemente subito dopo ilo prima dell'alba. La causa delIlè il risultato della separazione della luce solare in colori diversi, simile a quanto avviene con gli arcobaleni. La luce solare, normalmente bianca, contiene tutte le lunghezze d'onda visibili, ma quando passa attraverso mezzi densi come il vetro o l'acqua, le diverse lunghezze d'onda si separano, un processo chiamato rifrazione. Anche l'atmosfera terrestre,