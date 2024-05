OpenAI - il team responsabile della sicurezza dell’IA cade a pezzi

(Di domenica 19 maggio 2024) Dopo Ilya Sutskever, ex direttore scientifico di, se ne va anche il suo braccio destro Jan Leike. Quest’ultimo ha spiegato sui social perché lascia l’azienda. Né, né il suo amministratore delegato Sam Altman ne escono benissimo

Dopo Ilya Sutskever, ex direttore scientifico di OpenAI , se ne va anche il suo braccio destro Jan Leike. Quest’ultimo ha spiegato sui social perché lascia l’azienda. Né OpenAI , né il suo amministratore delegato Sam Altman ne escono benissimo

OpenAI ha sciolto il team dedicato a mitigare i rischi a lungo termine dell'intelligenza artificiale messo in piedi a luglio del 2023. L'azienda con sede a San Francisco, settimane fa ha iniziato a reintegrare i membri del gruppo in altri progetti e ...

Intelligence artificielle : OpenAI dissout l'équipe de sécurité de l'IA et refuse (pour l'instant) le navigateur basé sur ChatGPT - Intelligence artificielle : openai dissout l'équipe de sécurité de l'IA et refuse (pour l'instant) le navigateur basé sur ChatGPT - Ennesimo scossone in openai. Sciolto il "Superalignment team" dedicato alla mitigazione dei rischi dell'IA. Se ne vanno anche il co-fondatore della società Ilya Sutskever e il co-leader del team Jan L ...