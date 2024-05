Meloni a kermesse Vox | Europee decisive

(Di domenica 19 maggio 2024) 14.50 L'8 e 9 giugno saranno"elezioni": "un cambio in Europa è possibile se i conservatori saranno uniti. Siamo il motore della rinascita del nostro continente". Cosìim videocollegamento con ladi Vox a Madrid "Per la prima volta-ha aggiunto-l'esito dellepotrebbe sancire la fine di maggioranze innaturali e controproducenti"."Dicevano che non saremmo statii all'altezza,che volevamo distruggere l'Europa",ma"abbiamo guadagnato terreno. "L'Europa ha bisogno di noi.No a teorie gender e maternità surrogata".

