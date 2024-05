LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Mortirolo! Pellizzari nel quartetto al comand - gruppo maglia rosa a 5?

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DEL14.23 Tutti gli uomini, divisi per nazione, che quest’sono riusciti ad andare all’attacco. 1 Italy Bais, Bais, Fabbro, Trentin, Piganzoli,, Marcellusi, Covili, Fiorelli, Ballerini, Conci,De Marchi, Verre, Milesi, Tarozzi, Bagioli, Colleoni, Tonelli, Vendrame, Velasco, Scaroni 21 2 Australia Storer, Groves, Plapp, Ewan, Hamilton 5 3 France Costiou, Alaphilippe, Calmejane 3 4 Germany Geschke, Steinhauser, Stork 3 5 Spain Sánchez, Muñoz, López 3 6 Great Britain Askey, Wood 2 7 Ecuador Cepeda, Narváez 2 8 Belgium Planckaert, Vansevenant 2 9 Eritrea Ghebreigzabhier 1 10 Colombia Quintana 1 11 Austria Bayer 1 12 Hungary Valter 1 13 Luxembourg Ries 1 14 Netherlands Leemreize 1 15 ...

Gruppo Maglia Rosa a 5'30". 12.55 In discesa si sono avvantaggiati davanti Bayern, Ballerini, Wood, Pellizzari e Tonelli che hanno poco più di un minuto di margine

Il Giro d’Italia 2024 conclude la seconda settimana con il botto: ieri si è tenuta la lunga cronometro di Desenzano del Garda, oggi si arriva in quota a Livigno dopo aver affrontato in serie Passo del Mortirolo e Passo di Foscagno. Dopo il giorno ...

Tv in rivoluzione, terzo polo, declino di Rai e Mediaset, lotta dei giornalisti Rai contro il governo accaparratore - ...conflitto di interessi che anima la scena con la presenza nel governo attraverso Forza Italia delle ... Tuttavia, in giro per il villaggio globale ci sono tante più cose di quanto si riesca a pensare ...

Le elezioni per un'Europa che ha perso lo smalto e per un Europarlamento che non conta nulla - Tale prospettiva non riguarda solo l'Italia ma, sembra toccare ... D'altra parte la storia ci ha insegnato che ben raramente chi ha il ...di costituire un esercito europeo è solo una presa in giro per ...