Le perle di Salmo e Noyz Narcos - Simba La Rue versione medie Cafonata Rovazzi – Le nostre recensioni delle uscite della settimana

(Di domenica 19 maggio 2024) Rieccoci con un’altra folledi, diversi gli album interessanti:, due principi del foro rap italiano, arricchiscono il loro Cvlt con cinqueassolute. Una perla invece, gigantesca, è Nevermind the Tempo dei The Hate My Village. Una gioia riabbracciare Irene Grandi, ottimo lavoro anche per Sethu e Assurditè, mentre tra gli Amici di Maria De Filippi salviamo giusto Sarah. Bocciato Ultimo che propone un disco di una noia fantascientifica, proprio scaduti invece i Finley. Intrigante la sezione singoli, gli Ex-Otago esaltano con la fresca John Fante, Tropico è sempre un viaggio illuminante, i Ministri celebrano il ritorno al MiAmi e Laila Al Habash centra uno dei suoi pezzi migliori. Qualche bocciato anche in questa zona, Irama non convince; il ...