La storia di Michele Mariani - il mago dei palloncini in corsia | “I sorrisi che regalo sono la mia cura”

(Di domenica 19 maggio 2024) Clown in ospedale da anni, il 56enne di origine pesarese si reca per tre volte a settimana al Policlinico Sant'Orsola di Bologna prima per le sue terapie contro il mieloma multiplo, per dedicarsi poi con la sua arte ai pazienti oncologici più piccoli e non solo.