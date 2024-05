La Russia congela 463 milioni di euro a Unicredit - nel mirino anche Deutsche Bank Si attiva la Farnesina

(Di domenica 19 maggio 2024) Un tribunale di San Pietroburgo ha ordinato il sequestro di beni per un valore di oltre 700diappartenenti a tre bpee,e Commerz. Ilmento – come riferisce il Financial Times – “segna una delle più grandi mosse” contro i gruppi stranieri dopo che la maggior parte delle binternazionali ha ritirato o liquidato le proprie attività ina seguito dell’invasione dell’Ucraina. Alla base del maxi sequestro le contestazioni di Ruskhimalliance, una filiale di Gazprom, per la mancata realizzazione di un impianto di trattamento del gas e di impianti di produzione di gas naturale liquefatto a Ust-Luga vicino a San Pietroburgo. Un contratto in ...

