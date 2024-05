La Lazio si gioca l’Europa contro l’Inter campione | La diretta

(Di domenica 19 maggio 2024) In un San Siro gremito per la festa scudetto dei nerazzurri, l'undici di Tudor sii campioni d'Italia le ultime carte per vincere il duello con la Roma per l'ultimo posto buono per l'Europa League

Pronostico Salernitana-Verona, per le quote Hellas favorito ma... - Pronostico Salernitana-Verona, per le quote Hellas favorito ma... - La Salernitana (76 gol al passivo in 36 giornate) in casa non è mai riuscita a chiudere un match con la porta inviolata ma affronta una delle due squadre contro cui ha conquistato i tre punti in ...

L’Udinese pareggia al 104esimo minuto con l’Empoli e si gioca tutto all’ultima giornata - L’Udinese pareggia al 104esimo minuto con l’Empoli e si gioca tutto all’ultima giornata - L’Udinese, infatti, si giocherà tutto con il Frosinone che in questa tornata ha vinto contro il Monza. La partita, che si è giocata al lungo sul filo del rasoio, la sblocca l'Empoli allo scoccare del ...

Serie A, cambia il calendario: si gioca giovedì - Serie A, cambia il calendario: si gioca giovedì - Cagliari-Fiorentina, dubbi sulla data: si può giocare giovedì Vista la salvezza raggiunta dal Cagliari nel match contro il Sassuolo, il prossimo e ultimo turno di campionato vede contrapporsi in terra ...