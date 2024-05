La guida per imprenditori alla parità di genere

(Di domenica 19 maggio 2024) Il presidente Fonarcom Andrea Cafà ha presentato ladi, mercato del lavoro, contrattazione di qualità" unaper, responsabili HR, professionisti e dirigenti sindacali che vogliano non solo conoscere la normativa su lavoro edima anche farsi promotori di inclusività e di crescita.

Pechino, 14 mar – (Xinhua) – “BYD e’ una storia imprenditoriale , una storia di successo guidato dal mercato . Non si tratta di una storia in cui il governo ha creato un’azienda che domina il mercato dei veicoli elettrici”, ha riferito a Xinhua Bill ...

L’idea imprenditoriale è il cuore pulsante di qualsiasi nuovo business. È l’elemento iniziale, la scintilla che può trasformare un sogno in una realtà commerciale. Tuttavia, sviluppare un’idea imprenditoriale vincente non è un processo casuale o ...

Lavoro, Cafà (Cifa-Fonarcom): “Ecco guida su parità di genere” - Lavoro, Cafà (Cifa-Fonarcom): “Ecco guida su parità di genere” - (Adnkronos) - "Dopo la legge che ha regolamentato la certificazione sulla parità di genere, come associazione di imprese Cifa e sindacato Confsal abbiamo ...

Modello 730 precompilato al via dal 20 maggio. Cosa cambia, scadenze e chi è esonerato. La Guida - Modello 730 precompilato al via dal 20 maggio. Cosa cambia, scadenze e chi è esonerato. La guida - Inizia la nuova stagione della dichiarazione dei redditi. Il modello 730, che sia precompilato o meno, andrà inviato entro il 30 settembre 2024, il modello Redditi entro il 15 ottobre.

Un "team imprenditori" per Banca Investis - Un "team imprenditori" per Banca Investis - Dopo aver iniziato la sua carriera nel 2017 presso Banco BPM nell’ambito del retail banking, Gianluca Scquizzato è approdato in UBI Banca, dove ha ricoperto il ruolo di Relationship Manager. Nel 2020 ...