Israele - l’ultimatum di Gantz | Netanyahu faccia un piano per Gaz - o mi dimetto

(Di domenica 19 maggio 2024) Tel Aviv, 19 maggio 2024 – Benny, ministro del gabinetto di guerra israeliano, ha chiesto al premier Benjaminunper Gaza entro l’8 giugno – quando saranno passati otto mesi dall’attacco di Hamas – o il suo partito centrista lascerà il governo. Nel corso di una conferenza stampa,ha sollecitato unin sei punti, tra cui il ritorno degli ostaggi, il ritorno degli sfollati nel nord die sforzi per la normalizzazione con i Paesi arabi.: “Le richieste disignificano resa” Le richieste di Bennya Benjaminsignificano “la fine della guerra e la sconfitta per, abbandonare la maggioranza degli ostaggi, lasciare Hamas al potere e ...

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu , deve mettere in chiaro una volta per tutte la sua strategia per Gaza , dopoguerra compresa. Altrimenti rischia serie conseguenze politiche. È il senso del l’ultimatum al premier lanciato questa sera ...

Gaza, ultimatum di Gantz a Netanyahu. Liberare gli ostaggi, eliminare Hamas e smilitarizzare la Striscia: le condizioni per non lascire il governo - Gaza, ultimatum di gantz a netanyahu. Liberare gli ostaggi, eliminare Hamas e smilitarizzare la Striscia: le condizioni per non lascire il governo - Il tono è perentorio, a tratti sferzante. Benny gantz, il capo dell'opposizione che si era arruolato nel governo di emergenza dopo i massacri del 7 ottobre, rompe gli indugi. Un ...

Israele, l'ultimatum di Gantz a Netanyahu: «Piano d'azione sulla guerra a Gaza entro l'8 giugno o lasciamo il governo» - Israele, l'ultimatum di gantz a netanyahu: «Piano d'azione sulla guerra a Gaza entro l'8 giugno o lasciamo il governo» - «Le condizioni poste da Benny gantz sono parole vane il cui significato è chiaro: la fine della guerra e la sconfitta di Israele, il lasciare la maggior parte degli ostaggi al loro destino, il ...

Nuseirat, 17 morti nel campo profughi. Piani postbellici per Gaza, l'ultimatum a Netanyahu - Nuseirat, 17 morti nel campo profughi. Piani postbellici per Gaza, l'ultimatum a netanyahu - Sabato Benny gantz, membro del gabinetto di guerra e principale rivale politico di netanyahu, ha dichiarato che avrebbe lasciato il governo l'8 giugno se non avesse formulato un nuovo piano di guerra ...