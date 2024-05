Inter-Lazio - oggi festa scudetto con la grande incognita Zhang

(Di domenica 19 maggio 2024)chiude alle 18 la serie di partite in casa. È quella – stabilita da tempo – per la, con la consegna della coppa, ma quanto annunciato ieri dafa spostare inevitabilmente l’attenzione fuori dal campo. L’ULTIMO SALUTO? –può significare un inatteso e clamoroso passaggio di consegne. Quella che doveva essere lasi è trasformata nel più che probabile congedo da Stevene da Suning, dopo l’inatteso (ma fino a quale punto?) comunicato di ieri in cui il presidente (uscente?) ha annunciato le difficoltà nel ripagare il prestito definito tre anni fa con Oaktree. Che, di contro, dall’ultima giornata a Verona potrebbe già essere il nuovo ...

Carpi L’orario delle 16 in un mercoledì lavorativo impedirà ai tifosi biancorossi di tributare il giusto applauso a una squadra che ha fatto la storia. È l’unico rimpianto per il debutto del Carpi nella Poule scudetto , che oggi porterà al ...

Milano – Fuori in piazza centinaia di tifosi, in un ideale prolungamento della festa scudetto , dentro la squadra e lo staff. Nella Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, l’ Inter ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro, la più alta ...

