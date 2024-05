I pronostici di domenica 19 maggio | Serie A - Premier Leagu - Liga e Ligue 1

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 19 maggio 2024) Idi19: ultima giornata ine, Eredivisie e1, si gioca anche inA e. Finirà oggi il lunghissimo testa a testa tra Manchester City e Arsenal per la vittoria del titolo die: la squadra allenata da Guardiola, avanti di due punti dopo il successo nel recupero contro il Tottenham, dovrà battere il West Ham per fare festa senza badare al risultato dell’Arsenal, pure nettamente favorito in casa contro l’Everton. L’allenatore del Manchester City Guardiola (LaPresse) – IlVeggente.itBrentford-Newcastle e Brighton-Manchester United, sfide molto importanti in zona Europa, promettono gol a valanga così come Crystal Palace-Aston Villa e Liverpool-Wolverhampton, ...