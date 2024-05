Germania alle elezioni europee | sondaggi ed esperti parlano di stabilità perduta e di nervosismo sui temi caldi della politica UE

Questa tornata elettorale europea sta generando un impatto emotivo maggiore del solito, soprattutto a Berlino. Si notano le aspettative, le paure e un primo riscontro dei possibili orientamenti di voto già per le elezioni nazionali del 2025. L’atmosfera che si respira in Germania riguarda in effetti tutto il Vecchio Continente, perché all’Europarlamento è il Paese col più alto numero di seggi: 96 su 720.

I presidenti delle Repubbliche di Italia, Germania e Austria – Sergio Mattarella, Frank-Walter Steinmeier e Alexander Van der Bellen – chiedono ai cittadini europei di andare a votare alle Elezioni. Come è noto l’8 e il 9 giugno prossimi le urne si apriranno in Italia e in tutta l’Unione per il rinnovo del Parlamento europeo. Sono chiamati al voto 400 milioni di cittadini.

