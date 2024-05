Gaza - attacco aereo sul campo profughi di Nuseirat | decine di morti nelle 24 ore Oggi Netanyahu incontra il consigliere Usa Sullivan

(Di domenica 19 maggio 2024) Unisraeliano ha ucciso 20 persone la notte scorsa neldi, nel centro della Striscia di. A riferirlo l’ospedale di Al-Agsa e alcuni testimoni. “Abbiamo contato ventie diversi feriti dopo che unisraeliano ha preso di mira una casa che apparteneva alla famiglia Hassan neldi Nouseirat”, si legge in un comunicato dell’ospedale. L’esercito israeliano ha dichiarato l’intenzione di verificare queste informazioni. Testimoni oculari hanno collocato l’intorno alle 3:00 del mattino di domenica 19 maggio (le 2:00 in Italia). A quell’ora, secondo quanto riferito da Al Jazeera in base ai report dei propri corrispondenti sul ...

