Fiumicino - weekend di controlli sul litorale | identificate 162 persone

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 maggio 2024- I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno predisposto e condotto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio finalizzato in particolare al contrasto dei fenomeni di degrado urbano, di illegalità diffusa e di commercio abusivo su aree pubbliche, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Le attività dei Carabinieri si sono concentrate sultra, Fregene e Maccarese, aree di maggior affluenza nell’arco serale e notturno. I Carabinieri hanno identificato 162, eseguito verifiche a 93 veicoli, elevando contravvenzioni al Codice della Strada per complessivi 1.500 euro. Eseguiti numerosi posti di controllo alla circolazione stradale lungo le principali vie di collegamento verso le Capitale, nel corso dei ...

Fiumicino , 2 aprile 2024 – Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa e la più sostenibile dal punto di vista ambientale a livello globale, ha inaugura to sei nuove rotte dall’Italia verso alcune delle destinazioni europee più ...

Cani antidroga in azione a Fiumicino - Cani antidroga in azione a fiumicino - Diversi i verbali scaturiti per possesso di stupefacenti, alcune patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Ma non è tutto ...

Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi - Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi - Nuovo appuntamento con Sigfrido Ranucci, che presenta tre nuove inchieste di “Report ". In onda oggi, domenica 12 maggio, a partire dalle 20.55 su Rai 3, il programma comincia con un'indagine sulle mo ...

Tentati furti al duty free dell’aeroporto: denunciati 7 viaggiatori - Tentati furti al duty free dell’aeroporto: denunciati 7 viaggiatori - fiumicino - I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale «Leonardo Da Vinci», hanno identificato e denunciato 7 persone per tentato furto e una per violazione al Dacur ...