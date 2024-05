Controlli a Roma | oltre 2 000 verifiche nelle zone della movida

(Di domenica 19 maggio 2024) CRONACA DI– Durante il fine settimana, la Polizia Locale diha effettuato2.000aree, tra cui Trastevere, Campo de’ Fiori, Ponte Milvio, San Lorenzo, Rione Monti e Pigneto. Queste operazioni hanno portato alla scoperta di più di 400 illeciti.e Sanzioni Gli agenti hanno eseguitoapprofonditi nei locali pubblici, esercizi commerciali, attività ricettive e sul rispetto del codicestrada. Tra le infrazioni riscontrate: – Vendita e Consumo Irregolare di Alcolici: sono state elevate una trentina di sanzioni per la vendita e il consumo irregolare di alcolici. Cinque minimarket sono stati perseguiti per essere rimasti aperti...

CRONACA DI ROMA – Le attività svolte dai Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto di 13 persone gravemente indiziate del reato di furto aggravato, nel Centro di Roma. In via Frangipane, i Carabinieri ...

Sono cinque le persone arrestate dalla Polizia di Stato per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, i poliziotti del commissariato Porta Pia sono intervenuti in seguito a un’intensa attivita’ d’indagine, durante ...

Controlli sul litorale romano: 5 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, sanzionato conducente di uno scooter senza casco - controlli sul litorale romano: 5 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, sanzionato conducente di uno scooter senza casco - roma (cronaca) - Servizio coordinato di controllo straordinario del territorio finalizzato in particolare al contrasto dei fenomeni di degrado urbano, di illegalità diffusa e di commercio abusivo su .

Volvo XC60 B4 (d) AWD Geartronic R-design del 2020 usata a Roma - Volvo XC60 B4 (d) AWD Geartronic R-design del 2020 usata a roma - DEK:[7794819] La vettura è stata sottoposta a numerosi controlli di qualità e si trova in perfette condizioni meccaniche e di carrozzeria. È stato effettuato il Tagliando e vengono riconosciuti 12 ...

Rubano 75 pedane di legno: magazzinieri dell’aeroporto nei guai - Rubano 75 pedane di legno: magazzinieri dell’aeroporto nei guai - I Carabinieri fermano e denunciano 7 viaggiatori per tentato furto ai duty free – ilcorrieredellacitta.com Ancora furti ai duty free Nell’ambito delle attività di controllo ... presso la Compagnia ...