Concorso ATA 24 mesi 2024 | come fare domanda e quali sono i requisiti richiesti

(Di domenica 19 maggio 2024) IlATA 24si presentaun'opportunità per integrare il personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole italiane, offrendo contratti a tempo indeterminato o determinato per l'anno scolastico/2025. È rivolto a chi aspira ad un ruolo nella graduatoria permanente di prima fascia , denominata comunemente "24". PRESENTAZIONEI candidati dovranno inviare le...

Guai in vista per l'infettivologo Massimo Galli . La procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 10 mesi nell'ambito dell'in chiesta concorso poli alla Statale. Galli , volto noto durante la pandemia per aver incessantemente consigliato le dosi di ...

Virostar alla sbarra per una nomina pilotata. Il pm: «Andare contro di lui era come andare contro Maradona a Napoli». Il prof: «Ridicolo. Avevo fama di imparzialità». Continua a leggere

Il comandante: ragazzo d’oro siamo tutti vicino alla famiglia - Il comandante: ragazzo d’oro siamo tutti vicino alla famiglia - Quando iniziano ad arrivare le prime notizie nel comando di polizia locale di Mortara, nessuno vuole crederci. Poi in poche ore si passa dall’apprensione al dramma. Christian Rovida, 22 anni ed assunt ...

Grande Fratello, Paolo Masella contro Beatrice: "Si è comportata in modo cattivo", la replica della Luzzi - Grande Fratello, Paolo Masella contro Beatrice: "Si è comportata in modo cattivo", la replica della Luzzi - Botta e risposta tra Paolo Masella e Beatrice Luzzi. Nonostante il Grande Fratello si sia concluso da diversi mesi, continuato le faide tra gli ex concorrenti del reality. Le tensioni tra gli ex ...

I primi esperimenti già alle elementari, il kit di meccanica del concorso Eureka funziona! - I primi esperimenti già alle elementari, il kit di meccanica del concorso Eureka funziona! - Al Sermig a Borgo Dora, a Torino, la finale del concorso Eureka funziona! i bambini delle elementari alle prese con i primi esperimenti di meccanica e fisica. Tanta creatività sognando di essere già g ...