Chico Forti è arrivato nel carcere Montorio di Verona

(Di domenica 19 maggio 2024), dopo avere passato la notte a Rebibbia Nuovo Complesso, èoggi neldi. Secondo quanto si apprende da fonti informate, il 65enne trentino ha lasciato l'istituto romano dopo colazione ed è stato trasferito a bordo di un mezzo della polizia penitenziaria.è tornato in Italia ieri, sabato 18 maggio, dopo 24 anni di detenzione negli Usa. Condannato all'ergastolo in Florida con l'accusa di omicidio, continuerà a scontare la sua pena nella città veneta. L'arrivo aè avvenuto nel primo pomeriggio.

