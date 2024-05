Carcere Benevento - detenuti armati in rivolta | Agenti in ostaggi - due in ospedale Distrutta un' intera ala

Una violenta rivolta è in atto nel carcere di Benevento . Secondo quanto denunciato dai sindacati della polizia penitenziaria, due agenti sarebbero rimasti feriti , altri in ostaggio e alcuni detenuti sarebbero armati. Una situazione incandescente, ...

Papa Francesco a Verona: “Un peccato grave non curare la pace”. L’abbraccio a un israeliano e a un palestinese - Papa Francesco a Verona: “Un peccato grave non curare la pace”. L’abbraccio a un israeliano e a un palestinese - La visita del Pontefice nella città scaligera si è svolta come un "inno di pace", con l'attenzione rivolta a tutte le guerre, dal Medio Oriente all'Ucraina. Dall'incontro con sacerdoti e consacrati al ...