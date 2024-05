Calcio | Sassuolo ormai verso la serie B

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 19 maggio 2024) 14.29'vede' la B. Cagliari salvo. Questa la sentenza del match di Reggio Emilia, praticamente uno spareggio salvezza (score 0-2). Domina la paura, primo tempo con pochi sussulti.Occasioni per Pinamonti (25') e Lapadula (40'). Nella ripresa subito un'occasione per Luvumba. Il gioco sembra più vivace. Il Cagliari ci prova e va in gol al 71': mischia in area, il pallone arriva comodo per Prati che insacca di sinistro.in difficolta, arriva il raddoppio su rigore del Cagliari con Lapadula nel recupero.