Atalanta - dopo il 2-0 a Lecce testa alla super sfida di Dublino

Percassi: "Solo bravi" e ora l’Europa League - Percassi: "Solo bravi" e ora l’Europa League - L'atalanta festeggia la qualificazione in Champions con oltre duemila tifosi a Bergamo. dopo anni di alti e bassi, la squadra si è affermata come protagonista nel calcio europeo. Ora si prepara per la ...

Lunedì di lavoro per l’Atalanta - Lunedì di lavoro per l’atalanta - Continua la preparazione dell’ atalanta in vista del prossimo impegno, vale a dire la gara contro il Bayer Leverkusen, in programma mercoledì 22 maggio a Dublino, alle ore 21.00, e valida come andata ...

Atalanta U23, e il sogno svanito - atalanta U23, e il sogno svanito - La favola bellissima della debuttante atalanta Under 23 si è conclusa senza lieto fine, in modo beffardo. Dea eliminata pur avendo pareggiato il conto con il Catania, perdendo martedì un casa 0-1 e vi ...