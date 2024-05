(Di domenica 19 maggio 2024) News tv. – A trionfare ad «» è stata la concorrente che all’inizio della stagione nessuno si sarebbe aspettato potesse spuntarla:Toscano. Contentissima Lorella Cuccarini, che per la seconda edizione consecutiva si aggiudica l’ambito riconoscimento. Era stata lei la coach di Angelina Mango, che però nel 2023 arrivò seconda. (continua a leggerele foto) Leggi anche: “23”, ecco il nome del vincitore Leggi anche: “23”, i nomi dei potenziali vincitori a poche ore dalla finale Una finale sorprendente e tutta al femminile: vincitrice della categoria danza e seconda in classifica generale si è piazzata Marisol Castellanos, vero fenomeno del ballo. Tra i vari premi che i ragazzi dihanno vinto ieri sera c’è anche quello dato da Marlù. Stiamo ...

Durante la scorsa puntata del serale di Amici , il pubblico era rimasto appeso a un filo. Insieme a Sarah e Lil Jolie . Le due cantanti, infatti, erano finite al ballotaggio finale. Ma, inaspettatamente, non si era arrivati al verdetto finale poiché ...

L’annuncio dello stato di salute di Sarah Ferguson ha colpito duramente tutti gli amanti della Famiglia Reale britannica nel mondo. A sette mesi di distanza, infatti, le sono stati diagnosticati un cancro al seno e uno alla pelle. Per la prima ...

News tv. “Amici” , le parole di Sarah dopo la vittoria – A trionfare ad «Amici» è stata la concorrente che all’inizio della stagione nessuno si sarebbe aspettato potesse spuntarla: Sarah Toscano. Contentissima Lorella Cuccarini, che per la seconda ...

Sarah Toscano: "Non pensavo di vincere Amici, ma finirò il liceo. Cuccarini Decisiva" - sarah Toscano: "Non pensavo di vincere Amici, ma finirò il liceo. Cuccarini Decisiva" - sarah Toscano, sabato sera ha vinto Amici e la sua «insegnante» Lorella Cuccarini si è commossa. «È stata decisiva, lei mi ha dato la grinta giusta per superare i momenti difficili». «Sono ancora ...

Sarah dopo "Amici": “Sono cresciuta, ma c’è ancora molto da fare” - sarah dopo "Amici": “Sono cresciuta, ma c’è ancora molto da fare” - 20 mag 2024 - La giovane cantante vincitrice di Amici 23 racconta la sua vittoria grazie ai numeri del televoto.

Amici 23, Sarah la vincitrice: «Dal tennis alla canzone ma prima finisco la scuola» - Amici 23, sarah la vincitrice: «Dal tennis alla canzone ma prima finisco la scuola» - La finalissima a due è tutta al femminile: sarah contro Marisol, qui essere scognomati è regola. Petit non ce l’ha fatta, avrebbe anche meritato, ora affida il suo ep, ed il ...