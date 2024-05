Amici 23 - fuori gli album dei cantanti e la classifica dei più ascoltati | l’assenza di Holden spiazza

(Di domenica 19 maggio 2024) Tra le nuove uscite discografiche, infiammano la competizione di vendite nella musica made in Italy gli Ep dei finalisti di23, Sarah Toscano, Petit e Mida, senzae con tanto della sorpresa, Lil Jolie. Il figliastro d’arte di Laura Pausini é, mentre Sarah si impone come la più alta nuova entrata del circuito canto in corsa alla finale del talent show di Maria De Filippi. Questo mentre Lil Jolie sorprende al debutto da eliminata di. Tutti dati rilevabili sulla piattaforma di vendite iTunes!23, gli Ep deidebuttano nellaiTunes: il casoNelle ore dell’attesa per la puntata finale di23 prevista in onda in diretta sulle reti Mediaset il 18 maggio ...

A vincere Amici 23, durante la Finale andata in onda ieri, sabato 18 maggio in diretta, è stata la giovane cantante Sarah Toscano, allieva di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Tuttavia, nel corso dell' ultimo Sarale, anche altri concorrenti hanno ...

News tv. “Amici” , la reazione del padre di Holden durante la finale – La finale di “Amici” , in onda ieri, sabato 18 maggio 2024, è stata piena di emozioni e colpi di scena. La diretta è iniziata subito con la gara tra i quattro cantanti rimasti in ...

Dopo la finale di Amici 23 gli allievi hanno partecipato ad una festa dove, di solito, si svolgono le riprese. C’erano tutti tranne Holden . La sua assenza non è passata inosservata. Tanto che c’è stato chi non ha perso tempo ad attaccarlo senza ...

Amici, cala il gelo tra Mida e due ex allievi: di chi si tratta e perché - amici, cala il gelo tra Mida e due ex allievi: di chi si tratta e perché - Dopo la finale di amici, Mida è tornato sui social e ha fatto una mossa inaspettata verso due ex compagni di viaggio ...

"Amici", trionfa Sarah: battuta nella sfida finale Marisol - "amici", trionfa Sarah: battuta nella sfida finale Marisol - E Sarah è la vincitrice di "amici 2023", il talent di Maria De Filippi ... e quattro cantanti (Petit, holden, Mida e Sarah).

Amici, per i sondaggi Sarah Toscano è la favorita per la vittoria - amici, per i sondaggi Sarah Toscano è la favorita per la vittoria - Sarah Toscano è stata scelta come vincitrice di amici nei sondaggi, raccogliendo il 37% dei voti ... Al terzo posto si trova holden, con il 14% dei voti. holden, inizialmente dato per favorito, ha ...