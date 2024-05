Verso Sud - De Molli ceo TehA | Basta con la cultura della decrescita felice 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 18 maggio 2024) “Il Sud Italia deve abbandonare lafelice e sfruttare pienamente tutte le sue tante potenzialità ed eccellenze, che il Forum ha illustrato approfonditamente. Anche alla luce dell’attuale situazione geopolitica, Il Mezzogiorno puo’ essere sempre piu’ cerniera tra Europa e Mediterraneo allargato“. A dirlo Valerio De, managing partner e ad di The European House – Ambrosetti, chiudendo a Sorrento il Forum ‘Sud – La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-le del Mediterraneo’ sostenuto dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr. “La due giorni di Sorrento, alla quale hanno partecipato 3 ministri, 6 governi di paesi del Mediterraneo, 4 presidenti di Regione del Sud Italia ha ...