Verona - il Papa in carcere dai detenuti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024)Francesco a bordo della 'mobile' elettrica è arrivato nelveronese di Montorio per incontrare i. Numerosi gli striscioni di benvenuto appesi. Il Pontefice ha stretto la mano ai presenti, ha poi salutato gli agenti di Polizia Penitenziaria e i volontari. "Conosciamo la situazione delle carceri, spesso sovraffollate, con conseguenti tensioni e fatiche. Per questo voglio dirvi che vi sono vicino, e rinnovo l'appello, specialmente a quanti possono agire in questo ambito, affinché si continui a lavorare per il miglioramento della vita carceraria", ha detto il Pontefice.