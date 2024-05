Ultimo dona 9 panchine al suo luogo del cuore | Tutta la mia vocazione è nata qui

Intervista al giornalista scientifico, fratello minore del cronista e conduttore televisivo: “Lui ha dato la vita per la tv, era convinto che la sua fosse una malattia professionale. Mi ha detto di non prendermela, perché in fondo era il più grande ...

Volontariato d’impresa: come fare del bene in orario d’ufficio - Volontariato d’impresa: come fare del bene in orario d’ufficio - Liberare dal fango un asilo. Dare una mano alla mensa dei poveri. Pulire spiagge e raccogliere rifiuti. Il volontariato d'impresa si sta diffondendo anche da noi: lo richiedono i giovani talenti. E pe ...

Incidente fra due auto. Ferita una donna di 85 anni - Incidente fra due auto. Ferita una donna di 85 anni - Cinque le persone coinvolte che si trovavano a bordo delle due vetture. Una donna di 85 anni è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale San donato. Sul luogo dell'incidente sono ...

Un albero e un libro in dono ad ogni nato nel 2023: così si coltiva il rispetto per la natura - Un albero e un libro in dono ad ogni nato nel 2023: così si coltiva il rispetto per la natura - A seguire alle 16 è atteso il momento clou della consegna degli attestati di assegnazione degli alberi, oltre al libro del progetto "Nati per Leggere" ai nati nel 2023. Infine il momento sempre molto ...