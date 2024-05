Toti ai domiciliari - Salvini spinge per chiudere le indagini rapidamente

Milano, 14 mag. (askanews) – “ Toti non può governare stando ai domiciliari , è una condizione che assieme alla pressione psicologica lo obbligherà a dimettersi . Come hanno fatto Pittella e Bassolino. Si sono dimessi da incarichi di prestigio e poi ...

«Non ho commesso alcun reato. Ora penso ad arrivare al l’interrogatorio preparato per dimostrare la correttezza del mio operato». Sono queste le prime parole con cui Giovanni Toti commenta l’inchiesta che lo vede indagato per corruzione. Il ...

Inchiesta Liguria, la Procura sull’interrogatorio di Toti: “Pm non obbligato a sentirlo” - Inchiesta Liguria, la Procura sull’interrogatorio di toti: “Pm non obbligato a sentirlo” - Dopo giorni in cui si sono rincorse voci e indiscrezioni su possibili date dell'interrogatorio chiesto dal governatore ligure Giovanni toti, agli arresti domiciliari dal 7 maggio per corruzione, a ...

Toti e le aree protette: dal piano casa 2015 allo sviluppo della Palmaria, storia di un decennio di interventi trasformati in speculazione - toti e le aree protette: dal piano casa 2015 allo sviluppo della Palmaria, storia di un decennio di interventi trasformati in speculazione - I casi della ricerca del titanio nel geoparco Unesco del Beigua o del ritorno alla caccia con arco e freccia, sono solo la punta dell’iceberg. Che Giovanni toti non fosse esattamente un ambientalista, ...

Toti, lite centrodestra-procura: «Interrogatelo subito». I pm di Genova: «Decidiamo noi quando sentirlo» - toti, lite centrodestra-procura: «Interrogatelo subito». I pm di Genova: «Decidiamo noi quando sentirlo» - Da un lato il centrodestra, che chiede di procedere in fretta con l’interrogatorio di Giovanni toti per chiarire al più presto la posizione del governatore. Dall’altro la ...