Il Milan vola a Torino per l'ultima trasferta della stagione. Contro il Torino si gioca per l'orgoglio. Granata in vantaggio con Zapata

Torino-Milan 2-0 al 45', Thiaw e una difesa imbarazzante: disastro rossonero - torino-milan 2-0 al 45', thiaw e una difesa imbarazzante: disastro rossonero - Theo Hernandez è out per influenza (ed è rimasto a Milanello): c'è Terracciano sulla sinistra. In avanti, al posto di Giroud e Leao, dentro Jovic e Okafor con Pulisic… Leggi ...

LIVE Torino-Milan 2-0 - Squadre negli spogliatoi - LIVE torino-milan 2-0 - Squadre negli spogliatoi - PRIMO TEMPO Finisce qui il primo tempo. 45' Ancora attento il Toro in area con Ricci, poi Ilic conquista la rimessa laterale. 44' Ci saranno due minuti di recupero. 43' Bellanova ...

Torino-Milan, le formazioni ufficiali: rivoluzione per Pioli - torino-milan, le formazioni ufficiali: rivoluzione per Pioli - torino-milan, svelate le scelte ufficiali di Stefano Pioli per il match di questa sera: è rivoluzione totale. Questa sera il Milan proverà a ripetere l’ampio risultato di sabato scorso con il Cagliari ...