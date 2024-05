Tassateli tutti Case - voli e barche | ecco il programma horror della sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Quel gran genio di Bonelli/ lui saprebbe cosa fare/ con le tasse fa miracoli... I fiumi esondano? Ci vuole la patrimoniale. C'è la siccità? Patrimoniale anche in questo caso. Soumahoro vuole fare il parlamentare?Ci vogliono Bonelli e Fratoianni. Torniamo alla tassa. Per salvare il pianeta non basta più farsi la doccia al massimo per 60 secondi, pratica che rivendica e sponsorizza l'arruffatissimo capo dei Verdi, in strenua competizione con l'ex collega Fulco Pratesi, 90 secondi per insaponarsi e risciacquarsi. Pratesi, cacciatore poi diventato presidente del WWF. «Come Alleanza Verdi», spiega il Bonelli, «siamo convinti che di fronte a una seria crisi climatica che sta creando le catastrofi che vediamo (…) sia legittimo chiedere una tassazione equa dei grandi patrimoni, con un'imposta progressiva per i super-ricchi». Bonelli ha soluzione: «Al presidente ...