Stalker perseguita l’ex pornostar Wailma Vitullo | “Ho paura - tra poco uscirà dal carcere”

(Di sabato 18 maggio 2024) Waimatorna a temere per la sua incolumità, al pensiero che l'ex esca dal carcere dov'è finito per stalking e che la perseguiti ancora.

“Ti mando all’altro mondo come quel morto di fame di tuo padre”. L’ex pornostar Waima Vitullo perseguitata dall’ex - “Ti mando all’altro mondo come quel morto di fame di tuo padre”. L’ex pornostar Waima vitullo perseguitata dall’ex - L’uomo è stato condannato di nuovo, ma la sentenza non lascia tranquilla la vittima: “Mi ha inviato 600 messaggi e gli hanno dato solo 2 mesi” ...

Waima Vitullo: a breve il suo stalker tornerà libero - Waima vitullo: a breve il suo stalker tornerà libero - Il calvario di Waima vitullo, ex attrice hard e personaggio televisivo, è iniziato tre anni fa e ora teme di riviverlo. Tra poco tempo, il suo ex, Marcello Schiattarella, terminerà di scontare la sua ...

Foto hot della ex inviate al padre di lei per vendetta: condannato a venti mesi - Foto hot della ex inviate al padre di lei per vendetta: condannato a venti mesi - Era iniziata come una storia estiva, è finita con lei costretta a cambiare casa, a prendere una pausa dal lavoro per non incontrare il suo ex e a bloccargli il numero e i ...