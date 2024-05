Sprint Festival Roma 2024 | Jacobs supera Ali nei 100 - Tortu vince i 200

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Tra gli atleti più attesi per lo, di scena allo Stadio dei Marmi di, c’era Marcell, ai nastri di partenza nei 100 metri. L’azzurro non ha deluso le aspettative ed ha corso in 10.07, migliorandosi rispetto alla prima uscita stagionale (il 10.11 fatto segnare a Jacksonville) ed assicurandosi il duello con Chituru Ali (secondo in 10.11). L’oro olimpico di Tokyo, protagonista anche del pass olimpico ottenuto dalla staffetta alle World Relays di Nassau, ha dunque firmato il primato stagionale e, pur essendo lontano dalla sua forma migliore, può essere soddisfatto. In un’intervista recente aveva detto di voler “sbagliare tanto” in queste ultime uscite prima degli Europei e delle Olimpiadi così da capire dove poter migliorare e i margini sembrano esserci. “La gara è andata bene nonostante il solito ...