(Di sabato 18 maggio 2024) In una straordinaria, ricercatori dimostrano l'ubiquità dell'effetto fotomolecolare, con enormi ripercussioni su clima e industria L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Un imponente salone da banchetto, dalle eleganti pareti nere, decorate con soggetti mitologici ispirati alla guerra di Troia , è l’ultima scoperta a Pompei : è emersa dagli ambienti recentemente portati alla luce durante le attività di scavo in corso ...

In una straordinaria Scoperta , ricercatori dimostrano l'ubiquità dell'effetto fotomolecolare, con enormi ripercussioni su clima e industria L'articolo Scoperta sensazionale : l’evaporazione anche senza calore! proviene da LE VOCI DI DENTRO.

La Russia ha appena scoperto enormi riserve di petrolio e gas tra i ghiacci dell’Antartico - La Russia ha appena scoperto enormi riserve di petrolio e gas tra i ghiacci dell’Antartico - Una grande scoperta della Russia in Antartico di gigantesche riserve di petrolio e gas può accendere nuove tensioni tra i grandi della Terra.

Sono stati trovati i più antichi virus umani conosciuti in dei fossili di Neanderthal - Sono stati trovati i più antichi virus umani conosciuti in dei fossili di Neanderthal - Il grandioso ritrovamento di alcuni virus nei fossili dei Neanderthal potrebbe confermare la teoria che considera questa specie estinta per una pandemia.

Gli scienziati hanno trovato un pianeta simile alla Terra, con un'atmosfera "unica" - Gli scienziati hanno trovato un pianeta simile alla Terra, con un'atmosfera "unica" - Gli scienziati hanno trovato un pianeta che somiglia molto alla Terra e ha persino una sua atmosfera: ecco cos'ha scoperto il telescopio James Webb.