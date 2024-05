Scontro auto-moto | grave 33enne Arriva l’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Arezzo, 18 maggio 2024 - Incidente stradale tra un'e unanella mattinata di oggi, sabato 18 maggio. Loè avvenuto poco dopo le 9 in via Umbro Casentinese a Bibbiena. Ilciclista, di 33 anni, è rimastomente ferito nello. È stato stabilizzato dai soccorritori del 118 giunti sul posto ed è stato attivato l'elisoccorso. L'uomo è stato così trasportato a Firenze all'ospedale di Careggi in codice giallo con Pegaso 1. Sul posto dell'incidente stradale sono intervenuti anche un'ambulanza infermieristica di pubblica assistenza del Casentino, i vigili urbani e le forze dell'ordine. Maurizio Costanzo