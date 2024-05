San Berillo e Corso Sicilia - controlli a tappeto | lotta allo sfruttamento della prostituzione e ai parcheggiatori abusivi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 18 maggio 2024) Un nuovo articolato servizio di controllo integrato del territorio è stato svolto dagli agenti del Commissariato Centrale di Catania che hanno concentrato la loro attività tra il quartiere San, soprattutto per contrastare lo, come pure per fare da deterrente a quella tipologia di reati, come rapine e furti, che, talvolta, ruotano attorno a tale fenomeno. Con la collaborazione di quattro equipaggi del Reparto Prevenzione CrimineOrientale, i poliziotti hanno identificato cinque donne sorprese ad esercitare l’attività di meretricio su strada, due in via VI Aprile, entrambe comunitarie, e tre in via Di Prima. In quest’ultimo caso, è emerso che due delle tre donne fossero prive di documenti, ragion per ...