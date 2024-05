Roma - a fuoco 5 cassonetti nella nott - in altri 4 le fiamme non partono | caccia al piromane

(Di sabato 18 maggio 2024)e, verso le ore 3,30, nel quartiere Aurelio, 5per la raccolta dei rifiuti, in particolare carta, sono stati interessati da incendi, tre in via Anastasio II, uno in via Baldo degli Ubaldi ed uno in via di Valle Aurelia. Sul posto i Vigili delche hanno domato le. Perquattro, nelle strade vicine, si sono verificati solo principi di incendio estintisi autonomamente. Nessun ferito e nessun altro danno. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della StazioneMadonna del Riposo intervenuti sul posto, alla ricerca di testimonianze o di telecamere che possano chiarire la natura degli eventi. Notizia in aggiornamento su Il Corriere della Città.

AGI - Blitz anarchico la notte scorsa in viale Giulio Agricola, nel quartiere Tuscolano, alla periferia sud-est di Roma . Un gruppo di persone ha dato fuoco a diversi cassonetti in mezzo alla strada. Un' auto vettura e' andata completamente distrutta. ...

Roma, a fuoco 5 cassonetti nella notte, in altri 4 le fiamme “non partono”: caccia al piromane - roma, a fuoco 5 cassonetti nella notte, in altri 4 le fiamme “non partono”: caccia al piromane - Nella notte, verso le ore 3,30, nel quartiere Aurelio, 5 cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in particolare carta, sono stati interessati da incendi, tre in via Anastasio II, uno in via Baldo degl ...

Cinque cassonetti in fiamme in pochi minuti. L'ombra di un piromane a Valle Aurelia - Cinque cassonetti in fiamme in pochi minuti. L'ombra di un piromane a Valle Aurelia - C'è l'ombra di un piromane dietro una serie di incendi avvenuti nella notte nella zona di Valle Aurelia. Le fiamme hanno interessato cinque cassonetti, situati in diverse vie del quartiere. Una ...

Piromane incendia un cassonetto per la raccolta dei rifiuti - Piromane incendia un cassonetto per la raccolta dei rifiuti - "C'è un uomo che sta dando fuoco ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti", questa la ... Spente le fiamme dai pompieri sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione roma Montespaccato, che ...