Rilascio Passaporto Poste | possibile da luglio Le istruzioni

(Di sabato 18 maggio 2024): dopo la fase di sperimentazione avviata qualche mese fa in una zona limitate del paese, l’estensione del servizio diventerà strutturale a partire da. Come si potrà richiedere ildelpresso un ufficio postale? Ecco quello che si sa al momento sulle nuove modalità. Bonus rientro cervelli: a chi spetta e importo. Come si richiede?: saràa partire da: da metà marzo 2024 era in corso una sperimentazione del servizio limitata ad alcuni uffici della provincia di Bologna. A partire da2024 ...

