Real Madrid - dall’Argentina | interesse per Mac Allister

(Di sabato 18 maggio 2024) Oltre al francese Kylian Mbappé, ormai da tempo promesso sposo, ilsarebbe sulle tracce di un altro campione del mondo. Si tratta del centrocampista argentino Alexis Mac, che secondo il portale TyCSport piacerebbe molto a Carlo Ancelotti. Sempre per i media argentini, il 25enne centrocampista del Liverpool avrebbe una clausola rescissoria da 70 milioni ed un eventuale suo acquisto da parte dei Blancos non sarebbe attuabile prima del 2025. Si tratta di un’opzione che ilstarebbe vagliando anche in vista di un addio nelle prossime stagioni di due colonne come Toni Kroos e Luka Modric. Inoltre le Merengues avrebbero messo nel mirino anche il 16enne talento argentino del River Plate Franco Mastantuono ed il 19enne tedesco del Bayer Leverkusen Florian Wirtz. SportFace.