Questo è il volere della famiglia Morte Franco Di Mare - la decisione sui suoi funerali

È morto a 68 anni Franco di Mare . Napoletano, nato l'8 luglio 1955, giornalista, ex inviato, scrittore, Aveva 68 anni ed era affetto da mesotelioma. Ad annunciarlo la famiglia in una nota:...

È morto a 68 anni Franco di Mare . Napoletano, nato l'8 luglio 1955, giornalista, ex inviato, scrittore, Aveva 68 anni ed era affetto da mesotelioma. Ad annunciarlo la famiglia in una nota:...

E' morto Franco Di Mare, aveva 68 anni - E' morto franco Di Mare, aveva 68 anni - aveva 68 anni E' morto franco Di Mare. "Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'af- fetto degli amici più cari a Roma si è spento. Seguirà la ...

Franco Di Mare, come è morto e come si è ammalato: l'amianto, le missioni di guerra e il tumore raro - franco Di Mare, come è morto e come si è ammalato: l'amianto, le missioni di guerra e il tumore raro - Piena giustizia. È ciò che chiede la famiglia di franco Di Mare, il giornalista Rai morto a 68 anni. «È inaccettabile morire così, i responsabili vanno individuati ...

Il fratello di Franco Di Mare attacca la Rai: il duro sfogo dopo la morte del giornalista per mesotelioma - Il fratello di franco Di Mare attacca la Rai: il duro sfogo dopo la morte del giornalista per mesotelioma - aveva 68 anni Il giornalista 68enne franco Di Mare è morto a Roma, ad annunciarlo la sua famiglia. Era affetto da mesotelioma, un tumore molto aggressivo Proprio franco Di Mare, lo scorso 28 aprile, ...