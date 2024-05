Qualiano | Onofaro risponde su via Salomone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 18 maggio 2024)su via: Per lo scavo nessuna autorizzazione comunale. Furbacchione fu chi privatizzò il servizio acquedottisullo scavo di viaappena riasfaltata di cui parlavano nell’articolo dal titolo “replica al Punto!: ‘Dopo la fine dei lavori Via palumbo sarà asfaltata’” . Lo fa attraverso un commento facebook sotto il nostro articolo. Ne siamo felici, perché riconosciamo che l’assessore è una persona che non si sottrae al confronto. Risposta dell’Assessoresu Via“Per lo scavo effettuato in Vianon è stata rilasciata alcuna autorizzazione comunale. Furbacchione fu chi a suo tempo privatizzò il servizio acquedotti senza chiarire che ...