Politica attiva in occasione di Giro ed elezioni - poi si torna alla normale disamministrazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlnel Sannio è passato da poco, due tappe che hanno fatto riscoprire il valore di una terra piena di bellezza e di risorse. Non sempre sfruttate, un po’ per l’incuria delle persone, un po’ per l’incapacità della, fatta di tante promesse e poche azioni, di battaglie in nome di qualcosa solo per il gusto di vestirsi da ‘bastian contrari’ rispetto a cosa sta dicendo l’altra parte nel preciso momento. Un evento, quello della carovana in rosa, che si è innestato all’interno di un percorso che dovrà portare alleeuropee e, in alcune circostanze, a quelle amministrative. Un’, eppure c’è stato più di qualche esponente che ha avuto modo e tempo per parlare di ‘persa’ e ‘vergognosa vetrina’ per il Sannio, definizione apparsa e scomparsa ...