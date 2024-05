Pitbull si libera da guinzaglio e azzanna due bimbe - la mamma si lancia dal balcone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Quello deifuori controllo sta diventando un problema sempre più serio. Ora, un'altra aggressione. Sempre a dei bambini. È successo a Serracapriola, in provincia di Foggia, dove sabato scorso sono state aggredite una ragazzina di 15 anni e, subito dopo, una bimba di 7. A dare la notizia, dopo i recenti fatti di cronaca, è stato il sindaco del comune, Giuseppe D'Onofrio. Stando alla ricostruzione effettuata, l'animale era tenuto aldalla sua padrona ma è riuscito arsi. Subito si è fiondato sulla ragazza e poi sulla bimba, salvata dal tempestivo intervento della madre. La donna, assistendo alla scena, si è buttata daldi casa per strappare la figlia dalle grinfie del cane. Ha rimediato una frattura a un piede, con una prognosi di due mesi. Per la piccola invece solo qualche abrasione ...