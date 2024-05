Pitbull assassini - un’altra vittima a Vercelli | un bambino di 5 mesi Panico in strada anche a Foggia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 18 maggio 2024)tragedia che vede protagonisti i, cani resi pericolosi dall’imperizia e la distrazione dei propri padroni. Stavolta ne ha fatto le spese il piccolo Michele, undi cinquemorto dopo essere stato azzannato daldi famiglia in via Marconi a Palazzolo Vercellese. In pochi istanti, la tragedia. Il neonato era tra le braccia della nonna quando è stato aggredito dal cane, Nerone, 8 anni, ha morso ilalla testa, che è poi morto in ospedale. La nonna ha detto ai carabinieri che stava facendo una passeggiata in giardino: «Il cane ci seguiva. A un certo punto ha fatto un balzo e ha morso ilalla testa» I genitori delsi chiamano Dennis Cassinelli e Barbara Saporito. Una tragedia simile era accaduta tre ...