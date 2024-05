Perseguita e minaccia la ex - per vendetta manda foto e video intimi al padre | Questa è tua figlia

(Di sabato 18 maggio 2024) L’ennesimo caso di violenza sulle donne e revenge porn che, per fortuna,volta si è concluso con l’arresto dello stalker, un uomo 35enne che hato eto la sua ex che lo aveva lasciato. Dopo il processo è arrivata la sentenza che ha condannato l’uomo ad un anno e 8 mesi di reclusione per stalking e revenge porn e alla pena detentiva si è aggiunto anche un risarcimento. L’inizio della storia I fatti risalgono al giugno del 2021 quando la ragazza, a quel tempo 24enne, lavorava in un locale come cameriera in uno stabilimento a Pantelleria. In cucina lavorava anche il ragazzo 35enne, con il quale la giovane ha iniziato a frequentarsi. Dopo poche settimane il ragazzo avrebbe però iniziato a mostrare il suo vero volto con un atteggiamento sempre più aggressivo e violento. Come ha raccontato la Repubblica il ...

